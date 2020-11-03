"Я стежу не лише за Прем'єр-лігою, а й за Першою та Другою лігами. У мене чимало оптимізму – там справді достатньо талановитих хлопців. Конкретних прізвищ на даний момент не називатиму.

Ворскла відмовилася продавати Різника в Шахтар – Циганик розсекретив деталі пропозиції "гірників"

У молодому віці на перший план виходить талант. Для того, щоб стати майстром цей талант треба підкріпляти постійною роботою. Адже ми знаємо немало історій, коли людям видавали аванси, та вони себе не реалізовували. І Різник, і Трубін, і Лунін мають талант та здібності. Просто необхідно багато працювати.

Вболівальникам переживати не варто. А от тренерському штабу "синьо-жовтих" бажаю таких хвилювань, щоб вони ламали голову і не знали, кого поставити у склад. Щоб один наш воротар був кращим за іншого", – цитує Левицького Збірна 24.

Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію