"Я слежу не только за Премьер-лигой, но и за Первой и Второй лигами. У меня много оптимизма – там действительно достаточно талантливых ребят. Конкретных фамилий сейчас называть не буду.

Ворскла отказалась продавать Ризныка в Шахтер – Цыганык рассекретил детали предложения "горняков"

В молодом возрасте на первый план выходит талант. Для того, чтобы стать мастером этот талант надо подкреплять постоянной работой. Ведь мы знаем немало историй, когда людям выдавали авансы, и они себя не реализовывали. И Ризнык, и Трубин, и Лунин имеют талант и способности. Просто необходимо много работать.

Болельщикам переживать не стоит. А вот тренерскому штабу "сине-желтых" желаю таких волнений, чтобы они ломали голову и не знали, кого поставить в состав. Чтобы один наш вратарь был лучше другого", – цитирует Левицкого Збірна 24.

Дебютант, который остановил Ворсклу: он парировал пенальти на 90+9 минуте и прервал 19-матчевую катастрофическую серию