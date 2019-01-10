Екс-голкіпер збірної Англії Фостер повторив легендарний "удар скорпіона"

Воротар Уотфорда Бен Фостер став зіркою соцмереж після трюку, виконаного на тренуванні.

Колишній голкіпер збірної Англії Бен Фостер класно виконав "удар скорпіона", ефектно відбивши м'яч. Відповідне відео Фостер виклав у Twitter.

Хавбек Брайтона забив шедевральний гол у ворота Арсенала – майже копія знаменитого м'яча Блохіна

Своїм виконанням "удару скорпіона" відомий екс-голкіпер збірної Колумбії Рене Ігіта, який подібний чином відбив м'яч у товариському матчі проти Англії в 1995 році.

У своїй кар'єрі Фостер виступав за Манчестер Юнайтед, Бірмінгем та Вест Бромвіч. Провів 6 поєдинків у складі збірної Англії.

Дебютний гол Зінченка за Ман Сіті: англійські ЗМІ не вірять, що це не випадковість, але виставили українцю чудові оцінки