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Екс-голкіпер збірної Англії Фостер повторив легендарний "удар скорпіона"

21:22 191 Читать на русском
Екс-голкіпер збірної Англії Фостер повторив легендарний "удар скорпіона"
Бен Фостер / фото із соцмереж

Воротар Уотфорда Бен Фостер став зіркою соцмереж після трюку, виконаного на тренуванні.

Колишній голкіпер збірної Англії Бен Фостер класно виконав "удар скорпіона", ефектно відбивши м'яч. Відповідне відео Фостер виклав у Twitter.

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Своїм виконанням "удару скорпіона" відомий екс-голкіпер збірної Колумбії Рене Ігіта, який подібний чином відбив м'яч у товариському матчі проти Англії в 1995 році.

У своїй кар'єрі Фостер виступав за Манчестер Юнайтед, Бірмінгем та Вест Бромвіч. Провів 6 поєдинків у складі збірної Англії.

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Теги
Англія Бен Фостер Бен Фостер Уотфорд Уотфорд Відеоновини
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