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Хавбек Брайтона забив шедевральний гол у ворота Арсенала – майже копія знаменитого м'яча Блохіна

18:48 468 Читать на русском
Хавбек Брайтона забив шедевральний гол у ворота Арсенала – майже копія знаменитого м'яча Блохіна
Андерс Дреєр забив гол у стилі Блохіна / фото: ФК Брайтон

В матчі молодіжних команд Брайтона та Арсенала глядачі стали свідками шикарного взяття воріт.

Півзахисник Брайтона Андрес Дреєр відзначився класним голом у поєдинку молодіжної команди проти Арсенала.

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В одному з епізодів у другому таймі данський хавбек підхопив м'яч у центрі поля, з легкістю обіграв кількох суперників (одного з яких – двічі), увійшов у штрафний майданчик та відправив м'яч у дальній кут воріт "канонірів".

До слова, у цьому матчі Дреєр оформив дубль, а сам поєдинок завершився унічию 2:2.

До речі, це взяття воріт нагадало знаменитий гол Олега Блохіна у ворота Баварії в матчі за Суперкубок УЄФА-1975.

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Теги
Англія Олег Блохін Красиві голи Відеоновини Брайтон Брайтон Фантастичні голи Арсенал Арсенал
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