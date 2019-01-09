Хавбек Брайтона забив шедевральний гол у ворота Арсенала – майже копія знаменитого м'яча Блохіна

В матчі молодіжних команд Брайтона та Арсенала глядачі стали свідками шикарного взяття воріт.
Півзахисник Брайтона Андрес Дреєр відзначився класним голом у поєдинку молодіжної команди проти Арсенала.
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В одному з епізодів у другому таймі данський хавбек підхопив м'яч у центрі поля, з легкістю обіграв кількох суперників (одного з яких – двічі), увійшов у штрафний майданчик та відправив м'яч у дальній кут воріт "канонірів".
До слова, у цьому матчі Дреєр оформив дубль, а сам поєдинок завершився унічию 2:2.
До речі, це взяття воріт нагадало знаменитий гол Олега Блохіна у ворота Баварії в матчі за Суперкубок УЄФА-1975.
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