Хавбек Брайтона забив шедевральний гол у ворота Арсенала – майже копія знаменитого м'яча Блохіна

В матчі молодіжних команд Брайтона та Арсенала глядачі стали свідками шикарного взяття воріт.

Півзахисник Брайтона Андрес Дреєр відзначився класним голом у поєдинку молодіжної команди проти Арсенала.

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В одному з епізодів у другому таймі данський хавбек підхопив м'яч у центрі поля, з легкістю обіграв кількох суперників (одного з яких – двічі), увійшов у штрафний майданчик та відправив м'яч у дальній кут воріт "канонірів".

До слова, у цьому матчі Дреєр оформив дубль, а сам поєдинок завершився унічию 2:2.

"I’ve settled in well and really like living down here - I feel really good at the moment and things are going well for me."#BHAFC ️



Read ️ https://t.co/YMYyzz3Ewk pic.twitter.com/QhVMJRL10E — Brighton & Hove Albion ️ (@OfficialBHAFC) 9 січня 2019 р.

До речі, це взяття воріт нагадало знаменитий гол Олега Блохіна у ворота Баварії в матчі за Суперкубок УЄФА-1975.

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