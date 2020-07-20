Екс-голкіпер Манчестер Юнайтед голом на останній хвилині врятував свою команду від поразки

Данський воротар Андерс Ліндегор ефектно нагадав про себе у чемпіонаті Швеції.

У матчі 9-го туру чемпіонату Швеції Гельсінборг на виїзді зустрічався з Фалькенбергом. Легендарний клуб, поступаючись з рахунком 0:2, на 80-й хвилині спромігся скоротити рахунок, однак все йшло до поразки. Аж поки своє слова не сказав колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Андерс Ліндегор.

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На останній хвилині матчу гості отримали право на кутовий і у штрафний майданчик свого колеги побіг і воротар Гельсінборга. Після навісу Мартіна Олссона саме данський кіпер виявився найспритнішим і зумів головою поцілити у кут воріт, врятувавши свою команду від поразки.

Нагадаємо, Ліндегор виступав за "червоних дияволів" з 2011 по 2015 роки. Окрім того, встиг пограти на Туманному Альбіоні за Вест Бромвіч, Престон та Бернлі. З 2019 року захищає кольори Гельсінборга.

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