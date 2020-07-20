Істанбул Башакшехір вперше виграв Суперлігу і став лише шостим чемпіоном Туреччини за всю історію

Команда Окана Бурука увійшла в історію, вперше завоювавши золото турецької першості.

У передостанньому турі турецької Суперліги Істанбул Башакшехір мінімально переграв Кайсеріспор нашого Артема Кравця (1:0) і завдяки програшу головного конкурента – Трабзонспора – достроково став чемпіоном Туреччини.

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Цікаво, що Істанбул Башакшехір став лише шостим клубом турецької першості, після Галатасарая, Фенербахче, Бешикташа, Трабзонспора і Бурсаспора, який здобував золото Суперліги за всю історію (починаючи з 1959 року). Окрім того, команда Окана Бурука стала четвертою командою зі Стамбула, яка святкувала чемпіонство (після Галатасарая, Бешикташа і Фенербахче).

До слова, найбільше титулів має Галатасарай – 22. Далі йдуть Фенербахче (19), Бешикташ (15), Трабзонспор (6), Бурсаспор (1) та Істанбул Башакшехір (1). Перший титул Суперліги Фенербахче виграв у 1959 році, Бешикташ – у 1960-му, Галатасарай – у 1962-му, Трабзонспор – у 1976-му та Бурсаспор – у 2010 році.

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