Экс-голкипер Манчестер Юнайтед голом на последней минуте спас свою команду от поражения

Датский вратарь Андерс Линдегор эффектно напомнил о себе в чемпионате Швеции.

В матче 9-го тура чемпионата Швеции Хельсингборг на выезде встречался с Фалькенбергом. Легендарный клуб, уступая со счетом 0:2, на 80-й минуте смог сократить счет, однако все шло к поражению. Пока свое слово не сказал бывший голкипер Манчестер Юнайтед Андерс Линдегор.

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На последней минуте матча гости получили право на угловой и в штрафную своего коллеги побежал и вратарь Хельсингборга. После навеса Мартина Олссона именно датский кипер оказался самым расторопным, сумев головой попасть в угол ворот и спасти свою команду от поражения.

Напомним, Линдегор выступал за "красных дьяволов" с 2011 по 2015 годы. Кроме того, успел поиграть на Туманном Альбионе за Вест Бромвич, Престон и Бернли. С 2019 года защищает цвета Хельсингборга.

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