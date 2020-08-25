Екс-голкіпер Карпат покинув латвійський клуб, – ЗМІ

Відомий голкіпер Максим Кучинський більше не є гравцем латвійського клубу Тукумс 2000, повідомляє видання Footboom.

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Наш легіонер виступав за прибалтійську команду з березня 2020 року, однак через карантин зіграв всього у чотирьох поєдинках.

Нагадаємо, до цього він півроку належав Динамо Батумі, але не зіграв за грузинську команду жодного матчу. Окрім вищезгаданих команд виступав за Карпати, Десну, запорізький Металург, Зірку, Полтаву і черкаський Дніпро.

До слова, Тукумс 2000 на даний момент посідає у турнірній таблиці чемпіонаті Латвії останню сходинку, набравши всього чотири очки в 16 поєдинках сезону.

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