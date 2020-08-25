Экс-голкипер Карпат покинул латвийский клуб, – СМИ

Известный голкипер Максим Кучинский больше не является игроком латвийского клуба Тукумс 2000, сообщает издание Footboom.

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Наш легионер выступал за прибалтийскую команду с марта 2020 года, однако из-за карантина сыграл всего в четырех поединках.

Напомним, до этого он полгода принадлежал Динамо Батуми, но не сыграл за грузинскую команду ни одного матча. Кроме вышеупомянутых команд выступал за Карпаты, Десну, запорожский Металлург, Звезду, Полтаву и черкасский Днепр.

К слову, Тукумс 2000 на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионате Латвии последнюю строчку, набрав всего четыре очка в 16 поединках сезона.

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