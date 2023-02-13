Екс-голкіпер Карпат перебрався до іноземного клубу
Алашкерт з Єревана у своєму Instagram повідомив про завершення трансферу Роману Мисака.
Екс-гравець Чорноморця офіційно перебрався до Грузії
Воротар перейшов на правах вільного агента. Терміни контракту наразі не розголошуються, а останнім клубом Мисака була Десна.
Розпочинав свою кар'єру Роман у Карпатах, встиг пограти за Кримтеплицю, Олімпік, Рух, а також за данський Орхус.
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