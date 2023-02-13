Алашкерт з Єревана у своєму Instagram повідомив про завершення трансферу Роману Мисака.

Екс-гравець Чорноморця офіційно перебрався до Грузії

Воротар перейшов на правах вільного агента. Терміни контракту наразі не розголошуються, а останнім клубом Мисака була Десна.

Розпочинав свою кар'єру Роман у Карпатах, встиг пограти за Кримтеплицю, Олімпік, Рух, а також за данський Орхус.

"Тихо пішов, тихо прийшов": загадкові маршрути Вукоєвіча – що готує для нього Суркіс?