Жахлива трагедія спіткала родину Діани Кравчук, яка виступає за жіночу команду Шахтаря.

"Захищаючи Україну від ворога й отримавши на фронті третє поранення, трагічно загинув Андрій Кравчук, батько гравчині жіночої команди Шахтаря Діани Кравчук. Йому було 43 роки.

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ФК Шахтар висловлює щирі співчуття і слова підтримки Діані та її сім’ї, усім рідним і близьким загиблого героя.

Вічна пам’ять і шана Андрієві Кравчуку. Героям слава", – йдеться на офіційному сайті Шахтаря.

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