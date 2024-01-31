Центральний захисник Дріти Хайдін Саліху продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкасців.

ЛНЗ оголосив про підписання хавбека європейської збірної – він став четвертим зимовим легіонером черкасців

Про терміни угоди та умови не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що контракт укладено до 30 червня 2026 року, а сам гравець обійшовся новачку УПЛ у 350 тисяч євро.

Нагадаємо, 22-річний Саліху окрім чемпіонату Косова встиг пограти за загребську Локомотиву та албанський Лачі. Виступав у складі юнацьких та молодіжних збірних Косова. Transfermarkt оцінює його у 325 тисяч євро.

Нагадаємо, Хайдін став вже 5-им зимовим легіонером черкасців – раніше ЛНЗ поповнився камерунським нападником Молло Бессалою, ізраїльським півзахисником Арадом Барою, бразильським форвардом Італо Магнатою та косовським півзахисником Мухарремом Яшарі.

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