Чемпіонат Бельгії, 23-й тур

Вестерло – Серкль Брюгге – 4:2

Голи: Йоу, 7, 19, Мадсен, 29, Вермант, 31 – Сидорчук, 33 (аг), Назінью, 90+4

Вилучення: Ромменс, 69 (В)

Вестерло приймав середняка чемпіонату – Серкль Брюгге. Господарі знищили опонента, настрілявши 4 голи за півгодини.

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Серкль Брюгге оформив гол престижу лише завдяки невдачі Сидорчука. Після "обрізки" партнера українець відчайдушно біг назад і хотів перехопити простріл, але сам одним дотиком спрямував м'яч у дев'ятку власних воріт.

На щастя, самостріл Сергія не мав великого значення. Вестерло догравав у меншості, пропустив, але втримав перемогу 4:2. Команда Сидорчука вже на 4 очки відірвалась від зони боротьби за виживання.

Goal: Serhiy Sydorchuk (OG) | KVC Westerlo 4-1 Cercle Bruggepic.twitter.com/s6OkCmXzhC — FootColic ️ (@FootColic) January 30, 2024

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