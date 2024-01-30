Сидорчук відзначився красивим автоголом – відео невдачі українця, яка не завадила перемозі Вестерло
Півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук знову потрапив у протокол результативною дією.
Чемпіонат Бельгії, 23-й тур
Вестерло – Серкль Брюгге – 4:2
Голи: Йоу, 7, 19, Мадсен, 29, Вермант, 31 – Сидорчук, 33 (аг), Назінью, 90+4
Вилучення: Ромменс, 69 (В)
Вестерло приймав середняка чемпіонату – Серкль Брюгге. Господарі знищили опонента, настрілявши 4 голи за півгодини.
Миколенко забив автогол в Кубку Англії – відео прикрої невдачі українця
Серкль Брюгге оформив гол престижу лише завдяки невдачі Сидорчука. Після "обрізки" партнера українець відчайдушно біг назад і хотів перехопити простріл, але сам одним дотиком спрямував м'яч у дев'ятку власних воріт.
На щастя, самостріл Сергія не мав великого значення. Вестерло догравав у меншості, пропустив, але втримав перемогу 4:2. Команда Сидорчука вже на 4 очки відірвалась від зони боротьби за виживання.
Динамо виграло перший матч у 2024 році, 6 голів – шоу Ваната, Бражка і Беніто засмутило Шацьких з пікантним присмаком