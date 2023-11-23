Напередодні Металіст 1925 провів загальні збори учасників, на яких обговорили питання щодо змін власника, обрання нового складу Наглядової ради Товариства та призначення нового генерального директора, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Металіст 1925 розірвав співпрацю з генеральним директором клубу

Першим пунктом порядку денного була зміна структури власників. Відповідно до заяви про реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було змінено кінцевого бенефіціарного власника на Володимира Носова.

Далі учасники обрали новий склад Наглядової ради. Висунули кандидатури Богдана Бойка, Володимира Носова, Сергія Стороженка, Еміля Тер-Степаняна та Андрія Кулікова. Всі вони були обрані на два роки. Головою Наглядової ради став Богдан Бойко, а заступником голови став Володимир Носов.

Окрім того, загальні збори одноголосно обрали нового генерального директора – Андрія Недєліна, який раніше був виконавчим директором і замінив на цій посаді Ярослава Вдовенка, що покинув клуб за згодою сторін.

Нагадаємо, після 14-ти турів Металіст 1925 у турнірній таблиці УПЛ посідає одинадцяту сходинку, набравши 15 очок.

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