Металіст 1925 оголосив про призначення нового генерального директора
У харківському клубі відбулось оновлення керівного складу.
Напередодні Металіст 1925 провів загальні збори учасників, на яких обговорили питання щодо змін власника, обрання нового складу Наглядової ради Товариства та призначення нового генерального директора, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".
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Першим пунктом порядку денного була зміна структури власників. Відповідно до заяви про реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було змінено кінцевого бенефіціарного власника на Володимира Носова.
Далі учасники обрали новий склад Наглядової ради. Висунули кандидатури Богдана Бойка, Володимира Носова, Сергія Стороженка, Еміля Тер-Степаняна та Андрія Кулікова. Всі вони були обрані на два роки. Головою Наглядової ради став Богдан Бойко, а заступником голови став Володимир Носов.
Окрім того, загальні збори одноголосно обрали нового генерального директора – Андрія Недєліна, який раніше був виконавчим директором і замінив на цій посаді Ярослава Вдовенка, що покинув клуб за згодою сторін.
Нагадаємо, після 14-ти турів Металіст 1925 у турнірній таблиці УПЛ посідає одинадцяту сходинку, набравши 15 очок.
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