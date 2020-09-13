Минай матчем второго тура против Александрии дебютировал в самом престижном дивизионе чемпионата Украины (первый тур закарпатцы вынуждены были пропустить: в лагере их соперника – Львова – была зафиксирована вспышка COVID-19 и поединок перенесли).

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Подопечные Василия Кобина смогли еще до перерыва открыть счет в матче. Первый гол закарпатской команды в украинской Премьер-лиге записал на свой счет Антон Шиндер, который лишь недавно перешел в лагерь Миная – на 34-й минуте опытный форвард головой замкнул навес с углового от Дениса Кожанова в левый угол ворот.

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