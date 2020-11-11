Мюнхенський клуб не має наміру продавати австрійського захисника Девіда Алабу в зимове трансферне вікно, повідомляє Sport Bild.

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Контракт Алаби з Баварією чинний до літа 2021 року, і вже в січні гравець зможе підписати попередню угоду з іншим клубом. Переговори про новий договір з чинним переможцем ЛЧ дуже складні – мюнхенці не погоджуються на запити гравця, який хоче отримувати 25 млн євро на рік.

Однак навіть перспективи втратити такого гравця безкоштовно не змусять Баварію виставити його на трансфер. Керівництво клубу навіть не розглядає варіант з продажем Алаби в січні.

Додамо, що Алаба провів у Баварії 12 років. Раніше повідомлялося, що Реал і Барселона є пріоритетними варіантами для гравця, але він також готовий перейти у Ліверпуль, Ман Сіті, Ювентус або ПСЖ.

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