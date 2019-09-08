Екс-форвард Шахтаря Зелькявічюс: Збірні України та Литви – це команди з різних планет

Відомий литовський тренер Беньямінас Зелькявічюс, який свого часу захищав кольори донецького Шахтаря, не скупився на компліменти для команди Шевченка.

"Збірна України зараз одна з найбільш прогресуючих команд в Європі. Оскільки я очолюю тренерську раду федерації футболу Литви, то за родом своєї діяльності повинен був бути присутнім на цьому поєдинку. Відверто, зараз литовський футбол переживає не найкращі часи. Рівень чемпіонату країни не витримує критики, не вистачає талановитих гравців.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Зараз збірні Литви та України, образно кажучи, з різних планет. Тому добре, що для господарів все обійшлося тільки трьома пропущеними м'ячами. Мені подобається, як працює Андрій Шевченко, який не боїться довіряти молоді, а вона, відчуваючи це, додає від матчу до матчу.

Звичайно, з українських команд стежу насамперед за Шахтарем. Радий, що "гірники" вже кілька років найсильніші в Україні, з ними рахуються на міжнародній арені, вони широко представлені в збірній України", – цитує екс-тренера збірної Литви Команда №1.

Нагадаємо, наразі у кваліфікації до Євро-2020 лідером групи В є збірна України. У підопічних Шевченка 13 пунктів після п'яти матчів, Литва перебуває на останній сходинці (1 очко).

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна