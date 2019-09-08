Экс-форвард Шахтера Зелькявичюс: Сборные Украины и Литвы – это команды с разных планет

Известный литовский тренер Беньяминас Зелькявичюс, который в свое время защищал цвета донецкого Шахтера, не скупился на комплименты для команды Шевченко.

"Сборная Украины сейчас одна из самых прогрессирующих команд в Европе. Поскольку я возглавляю тренерский совет федерации футбола Литвы, то по роду своей деятельности должен был присутствовать на этом поединке. Откровенно, сейчас литовский футбол переживает не лучшие времена. Уровень чемпионата страны не выдерживает критики, не хватает талантливых игроков.

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Сейчас сборные Литвы и Украины, образно говоря, с разных планет. Поэтому хорошо, что для хозяев все обошлось только тремя пропущенными мячами. Мне нравится, как работает Андрей Шевченко, который не боится доверять молодежи, а она, чувствуя это, добавляет от матча к матчу.

Конечно, из украинских команд слежу прежде всего за Шахтером. Рад, что "горняки" уже несколько лет сильнейшие в Украине, с ними считаются на международной арене, они широко представлены в сборной Украины", – цитирует экс-тренера сборной Литвы Команда №1.

Напомним, сейчас в квалификации к Евро-2020 лидером группы В является сборная Украины. У подопечных Шевченко 13 пунктов после пяти матчей, Литва находится на последней строчке (1 очко).

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