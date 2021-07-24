Ейбар в атакувальній ланці вирішив зробити ставку на гравців з досвідом виступів в УПЛ.

Новачком "зброярів" став 29-річний нападник Густаво Бланко Лещук, інформує офіційний сайт клубу. Аргентинця орендували у Антальяспора на сезон 2021/22.

Соль здав позитивний тест на коронавірус після переходу в Ейбар

Минулий сезон форвард проводив за Ов'єдо – 33 матчі, 7 голів та один асист. Раніше Бланко Лещук виступав за Арсенал Саранді, Анжи, Відад, Карпати та Шахтар. Чинний контракт з Антальяспором розрахований до наступного літа.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Ейбар орендував у Динамо Франа Соля, який стане конкурентом або навіть напарником Бланко Лещука у складі баскського клубу.

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо