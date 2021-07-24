Эйбар в атакующем звене решил сделать ставку на игроков с опытом выступлений в УПЛ.

Новичком "оружейников" стал 29-летний нападающий Густаво Бланко Лещук, информирует официальный сайт клуба. Аргентинца арендовали у Антальяспора на сезон 2021/22.

Соль сдал положительный тест на коронавирус после перехода в Эйбар

Прошлый сезон форвард проводил за Овьедо – 33 матча, 7 голов и один ассист. Ранее Бланко Лещук выступал за Арсенал Саранди, Анжи, Видад, Карпаты и Шахтер. Действующий контракт с Антальяспором рассчитан до следующего лета.

Напомним, несколько недель назад Эйбар арендовал у Динамо Франа Соля, который станет конкурентом или даже напарником Бланко Лещука в составе баскского клуба.

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо