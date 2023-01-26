Український нападник Станіслав Біленький може продовжити кар'єру у ізраїльській першості, повідомляє SportArena.

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24-річним форвардом, який виступає за Динамо Тбілісі, предметно цікавиться Нес-Ціона. За інформацією джерела, клуби вже ведуть переговори щодо трансферу.

Нагадаємо, Біленький розпочав професіональну кар'єру у донецькому Олімпіку у 2014 році. У серпні 2018-го перебрався у Дунайську Стреду, звідки відправлявся в оренду в польський Заглембе, львівський Рух і брестське Динамо. З січня 2022-го виступає за Динамо Тбілісі (контракт до 31 грудня 2023 року), з яким став чемпіоном Грузії. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.

До слова, Нес-Ціона після 19-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Ізраїлю на 12-й сходинці.

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