"Гірники" продовжують пошук талантів по всьому світу.

Форвард Кевін Келсі, який виступає за уругвайський клуб Бостон Рівер, може перейти у Шахтар, повідомляє TMW.

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За інформацією джерела, "гірники" близькі до оформлення трансферу 18-річного венесуельця.

Нагадаємо, Келсі – вихованець венесуельського Мінерос, де й розпочав професіональну кар'єру (5 голів і 1 асист у 31 матчі). У Бостон Рівер перейшов 1 січня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

Нині Кевін бере участь у чемпіонаті Південної Америки U-20, виступаючи за збірну Венесуели.

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