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Екс-форвард Манчестер Сіті Жо став гравцем Корінтіанса

20:21 - Читать на русском
Екс-форвард Манчестер Сіті Жо став гравцем Корінтіанса
Фред і Жо / AP

Колишній нападник московського ЦСКА, англійських Манчестер Сіті та Евертона, а також низки інших клубів Жуан Жо повернувся до бразильського Корінтіанса.

Досвідчений форвард підписав контракт із "мушкетерами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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До Сан-Паулу Жо повернувся у статусі вільного агента. Контракт 33-річного бразильця з Корінтіансом діятиме до кінця 2023 року. Жо оформив повернення до рідного клубу, в складі якого дебютував на професіональному рівні в 2005-му. Потім він захищав кольори ЦСКА Москва, Манчестер Сіті, Евертона, Галатасарая, Інтернасьйонала, Атлетіко Мінейро та інших клубів на різних континентах. У 2018-2019 рр. нападник грав за японську Нагою Грампус 8.

У свої найкращі роки Жо також виступав за збірну Бразилії. У його активі 20 матчів за селесао, в яких забив 5 м'ячів, та участь в Олімпіаді-2008, Кубку конфедерацій-2013 та ЧС-2014.

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Світ Жуан Жуан Жо Корінтіанс Корінтіанс Бразилія
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