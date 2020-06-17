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"Вже замовив футболку з 9 номером": Бетао вразив бомбардирськими навиками на тренуванні

13:25 198 Читать на русском
"Вже замовив футболку з 9 номером": Бетао вразив бомбардирськими навиками на тренуванні
Бетао / CBN Diário

Захисник Аваї Бетао спробував свої сили в завершальній стадії атак – гравцю можуть позаздрити деякі форварди.

На тренуванні Аваї Бетао спробував себе у ролі нападника, чим поділився у своєму Instagram.

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В бразильця є непогані задатки для гри на вістрі атаки – спочатку йому вдався класний удар з лету в дев'ятку воріт, а згодом він вже головою переправив м'яч у ворота. "Я вже замовив собі футболку з 9 номером, щоб збільшити конкуренцію. Дилема для тренера", – підписав відео Бетао.

До слова, Бетао виступав за Динамо з 2008 по 2013 роки, а також повертався до Києва на півроку в 2015. Наразі захисник виступає за бразильський Аваї.

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Теги
Світ Відеоновини Бразилія Аваї Аваї Бетао Бетао
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