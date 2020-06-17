Экс-форвард Манчестер Сити Жо стал игроком Коринтианса

Бывший нападающий московского ЦСКА, английских Манчестер Сити и Эвертона, а также ряда других клубов Жуан Жо вернулся в бразильский Коринтианс.

Опытный форвард подписал контракт с "мушкетерами", сообщает официальный сайт клуба.

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В Сан-Паулу Жо вернулся в статусе свободного агента. Контракт 33-летнего бразильца с Коринтиансом будет действовать до конца 2023 года. Жо оформил возвращение в родной клуб, в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 2005 году. Затем он защищал цвета ЦСКА Москва, Манчестер Сити, Эвертона, Галатасарая, Интернасьоналя, Атлетико Минейро и других клубов на разных континентах. В 2018-2019 гг. нападающий играл за японскую Нагою Грампус 8.

В свои лучшие годы Жо также выступал за сборную Бразилии. В его активе 20 матчей в составе селесао, в которых забил 5 мячей, и участие в Олимпиаде-2008, Кубке конфедераций-2013 и ЧМ-2014.

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