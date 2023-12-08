Ілля Шкурін забив чотири м'ячі за три матчі у складі ФК Сталь Мелець. Форвард отримав визнання в Польщі.

Колишній форвард київського Динамо Ілля Шкурін, який нині виступає за польську команду Сталь Мелець, був визнаний найкращим гравцем листопада в Екстраклясі. Про це пише прес-служба ліги.

Варто зазначити, Ілля Шкурін лише другий гравець в історії Сталі, якому вдалося стати найкращим кращим гравцем місяця в чемпіонаті Польщі. В трьох матчах листопада форвард зміг чотири рази вразити ворота суперників.

Нагадаємо, після 16-ти турів Сталь Мелець має в активі 21-е очко і займає 11 сходинку у турнірній таблиці польської Екстракляси.

Шкурін виступав за київське Динамо у сезоні 2021/22 на правах оренди, білоруса запросили до Києва із московського ЦСКА. За "біло-синіх" форвард провів 11 матчів, в яких віддав п'ять результативних передач.