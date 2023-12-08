Илья Шкурин забил четыре мяча за три матча в составе ФК Сталь Мелец. Форвард получил признание в Польше.

Бывший форвард киевского Динамо Илья Шкурин, ныне выступающий за польскую команду Сталь Мелец, был признан лучшим игроком ноября в Ekstraklasе. Об этом пишет пресс-служба лиги.

Стоит отметить, что Илья Шкурин лишь второй игрок в истории Стали, которому удалось стать лучшим игроком месяца в чемпионате Польши. В трех матчах ноября форвард смог четырежды поразить ворота соперников.

Напомним, после 16 туров Сталь Мелец имеет в активе 21-е очко и занимает 11 строчку в турнирной таблице польской Экстраклясы.

Шкурин выступал за киевское Динамо в сезоне 2021/22 на правах аренды, белоруса пригласили в Киев из московского ЦСКА. За бело-синих форвард провел 11 матчей, в которых отдал пять результативных передач.