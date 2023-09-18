АЕК Ларнака перестрелял Отеллос в поединке 4-го тура чемпионата Кипра, а Фран Соль стал одним из главных героев.

Чемпионат Кипра 2023/24, 4-й тур

АЕК Ларнака – Отеллос – 3:2

Голы: Соль, 11, 45+5, Тричковски, 38 – Гарсия Перес, 26, Санжаре, 59

Фран Соль в очередной раз вышел в стартовом составе АЕКа и уже на 11 минуте открыл счет во встрече: испанец получил длинную передачу от защитника и первым касанием пробил мимо вратаря. Однако, Гарсия Перес помог Отеллосу отыграться, но еще до перерыва АЕК забил дважды.

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Сначала забил Тричковски, который среагировал на неудачный отскок от защитника и с лету вколотил мяч в сетку ворот. А Фран Соль прямо перед перерывом оформил дубль, замкнув навес с углового. Отеллос ответил голом Санжаре во втором тайме, но большего достичь не удалось.

Таким образом, АЕК Ларнака набрал 7 очков и расположился на 5 месте в первенстве. Фран Соль провел за киприотов 8 поединков, в которых отметился 6 голами и 1 ассистами.

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