Колишній нападник київського Динамо Вадим Петров вирішив покинути Україну.

Циганков влітку має переїхати в Європу, – екс-гравець Динамо

25-річний форвард продовжить виступи на Мальдівах, повідомляє видання Meta Ratings.

Нагадаємо, Петров – вихованець запорізького Металурга, де й розпочав професіональну кар'єру у 2012-му. Наступного року перейшов у Динамо, де виступав переважно за другу команду, а один сезон провів у дублі Говерли. Згодом повернувся у Металург, звідки у 2017-му перебрався у фінський Міккелін Паллоільят. Транзитом через Миколаїв повернувся у Запоріжжя у МФК Металург. Останнім клубом Вадима була друголігова Перемога, яку він покинув на початку січня 2020 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Десна – Динамо: Брюгге навпаки і український позитив для Луческу – киянам дарують лідерство у день вилучень і пенальті