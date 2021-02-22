Бывший нападающий киевского Динамо Вадим Петров решил покинуть Украину.

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25-летний форвард продолжит выступления на Мальдивах, сообщает издание Meta Ratings.

Напомним, Петров – воспитанник запорожского Металлурга, где и начал профессиональную карьеру в 2012-м. В следующем году перешел в Динамо, где выступал преимущественно за вторую команду, а один сезон провел в дубле Говерлы. Впоследствии вернулся в Металлург, откуда в 2017-м перебрался в финский Миккелин Паллоильят. Транзитом через Николаев вернулся в Запорожье в МФК Металлург. Последним клубом Вадима была второлиговая Перемога, которую он покинул в начале января 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

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