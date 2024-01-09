Форвард Сталі Мелець досі грав у Польщі на правах оренди з московського ЦСКА. Відтепер Ілля Шкурін більше не має нічого спільного з Росією. Він підписав зі Сталлю повноцінний контракт, який розрахований до літа 2025 року з опцією продовження ще на сезон. Про це інформує офіційний сайт польського клубу.

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У поточному сезоні 24-річний білорус ділить третє-шосте місця у списку бомбардирів Екстракляси. За 18 матчів колишній динамівець забив 8 голів та віддав 5 асистів. Він є найкращим бомбардиром Сталі, яка посідає 11 позицію турнірної таблиці чемпіонату Польщі.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Ілля Шкурін на правах оренди виступав за київське Динамо. Голів не забивав, але віддав 5 асистів і запам'ятався важливим меседжем. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії Шкурін публічно підтримав Україну, висловивши впевненість у нашій перемозі. Після від'їзду з Динамо форвард встиг пограти за Ракув і Маккабі Петах-Тікву.

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