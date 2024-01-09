Форвард Стали Мелец до сих пор играл в Польше на правах аренды из московского ЦСКА. Теперь Илья Шкурин больше не имеет ничего общего с Россией. Он подписал со Сталью полноценный контракт, рассчитанный до лета 2025 года с опцией продления еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

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В текущем сезоне 24-летний белорус делит третье-шестое места в списке бомбардиров Экстраклясы. За 18 матчей бывший динамовец забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Он является лучшим бомбардиром Стали, которая занимает 11-ю позицию турнирной таблицы чемпионата Польши.

Напомним, в сезоне 2021/22 Илья Шкурин на правах аренды выступал за киевское Динамо. Голов не забивал, но отдал 5 ассистов и запомнился важным месседжем. Сразу после начала полномасштабного вторжения России Шкурин публично поддержал Украину, выразив уверенность в нашей победе. После отъезда из Динамо форвард успел поиграть за Ракув и Маккаби Петах-Тикву.

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