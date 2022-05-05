"Я закінчую цей цикл не меланхолійно, а свідомо, радісно, ​​щасливо, тому що Бог дозволив мені вийти далеко за межі того, що дозволяли мої здібності. Я зіграв на найкращих стадіонах світу, у найкращих країнах, проти найкращих гравців, у найкращих чемпіонатах світу. Тому я вважаю свою футбольну кар’єру вдалою.

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Говорячи про Аваї, я закінчую цей цикл із відчуттям виконаного завдання. Йдеться не тільки про перемогу чи поразку, йдеться про спадщину. Коли я прийшов сюди, у мене була мета – залишити спадщину. Залишити людям меседж, що я зміг гідно реалізуватися в професії", – розповів Бетао у коментарі офіційному сайту Аваї.

Нагадаємо, бразильський захисник перейшов у Динамо з Сантоса за 1,6 млн євро у 2008 році. За "біло-синіх" грав до січня 2013 року. У 2015-му повернувся до Києва, однак не справив враження на керівництво киян і після півроку перебування у клубі контракт з ним не продовжили.

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