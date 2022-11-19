"Шкода, що після травми Бєсєдін так і не зміг повернутися до своєї форми. Часто з ним спілкуюся. Він телефонує, питає поради. Намагаюся допомогти, видно, що важко йому. Не знаю причин, тому що я не перебуваю щодня в команді. Як на мене – у нього і був, і є потенціал, але щось не виходить.

Бєсєдін може покинути Динамо – джерело назвало трьох потенційних претендентів на форварда в Європі

Можливо, мало ігрового часу, але навіть коли він грав, то це було не те, що хотілося б бачити тренерському штабу. Тож така ротація і відбувається. Футболісту потрібна довіра, тоді він набуває впевненості в собі та своїх силах.

Можливо, справа в оточенні і потрібно змінити команду. Але щоб піти – потрібно спочатку щось показати. А поки-що йому буде складно перейти в якийсь більш-менш сильніший клуб. Адже люди стежать, дивляться, аналізують. Хотілося б, щоб він в Динамо показав, що він може, а потім уже говорити про якісь зміни", – сказав Шацьких у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 18 матчів, в яких відзначився лише одним асистом. Його контракт з киянами чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи