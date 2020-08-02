Екс-форвард Динамо несподівано вирішив призупинити кар'єру

"Цією заявою я хочу офіційно підтвердити своє рішення не грати у професіональний футбол протягом решти 2020 року. Хоча я вважаю це паузою у своїй кар'єрі, час і обставини підкажуть, чи є ця пауза остаточною чи ні.

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Наприкінці мого контракту в червні я не прийняв остаточного рішення. Аби не заважати невизначеністю та не перешкоджати утворенню складу команди, я проінформував Росаріо Сентраль, щоб на мене не розраховували. Це особисте, сімейне та життєве рішення, в якому ситуація з футболом після пандемії має велике значення.

Я не сприймаю це як прощання, але вважаю за доречне подякувати Росаріо Сентраль за ці роки, проведені разом, які, безперечно, були найважливішими в моєму житті як футболіста", – наводить слова Рубена офіційний сайт команди.

Нагадаємо, Рубен був гравцем Динамо з 2012 по 2016 роки, здебільшого виступаючи в орендах. Аргентинец встиг провести за киян лише 15 матчів та відзначився голом та асистом.

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