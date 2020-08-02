toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Экс-форвард Динамо неожиданно решил приостановить карьеру

18:54 - Читати українською
Экс-форвард Динамо неожиданно решил приостановить карьеру
Марко Рубен / tycsports.com

Форвард Росарио Сентраль Марко Рубен приостановил свою футбольную карьеру в возрасте 33 лет.

"Этим заявлением я хочу официально подтвердить свое решение не играть в профессиональный футбол в течение остального 2020 года. Хотя я и считаю это паузой в своей карьере, время и обстоятельства подскажут, была эта пауза окончательной или нет.

Динамо рассматривает сразу четырех игроков из чемпионата Бразилии, – журналист

В конце моего контракта в июне я не принял окончательного решения. Чтобы не мешать неопределенностью и не препятствовать образованию состав команды, я проинформировал Росарио Сентраль, чтобы на меня не рассчитывали. Это личное, семейное и жизненное решение, в котором ситуация с футболом после пандемии имеет большое значение.

Я не воспринимаю это как прощание, но считаю уместным поблагодарить Росарио Сентраль за эти годы, проведенные вместе, которые, безусловно, были самыми важными в моей жизни как футболиста", – приводит слова Рубена официальный сайт команды.

Напомним, Рубен был игроком Динамо с 2012 по 2016 годы, в основном выступая в арендах. Аргентинец успел провести за киевлян лишь 15 матчей и отметился голом и ассистом.

"Ведем некоторые трансферы": новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧ

blog_ava
Скрипник завтра будет представлен в статусе главного тренера СК Днепр-1, – СМИ
14:11
11582
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Марко Марко Рубен Росарио Сентраль Росарио Сентраль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
5
мин
Дженоа
21:45
Верона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук