Экс-форвард Динамо неожиданно решил приостановить карьеру

"Этим заявлением я хочу официально подтвердить свое решение не играть в профессиональный футбол в течение остального 2020 года. Хотя я и считаю это паузой в своей карьере, время и обстоятельства подскажут, была эта пауза окончательной или нет.

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В конце моего контракта в июне я не принял окончательного решения. Чтобы не мешать неопределенностью и не препятствовать образованию состав команды, я проинформировал Росарио Сентраль, чтобы на меня не рассчитывали. Это личное, семейное и жизненное решение, в котором ситуация с футболом после пандемии имеет большое значение.

Я не воспринимаю это как прощание, но считаю уместным поблагодарить Росарио Сентраль за эти годы, проведенные вместе, которые, безусловно, были самыми важными в моей жизни как футболиста", – приводит слова Рубена официальный сайт команды.

Напомним, Рубен был игроком Динамо с 2012 по 2016 годы, в основном выступая в арендах. Аргентинец успел провести за киевлян лишь 15 матчей и отметился голом и ассистом.

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