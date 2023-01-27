"Так буває у футболі, що комусь ти потрібен, комусь - ні. Я вирішив піти таким шляхом і покинути Динамо, тому що не грав 1,5 роки, і це дуже важко. У мене з'явилась пропозиція, я обдумав її та погодився. Радий, що познайомився з хлопцями, з хорошою командою. Але в плані футболу дійсно було непросто.

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Я відчував, що не потрібен цій команді. Маю на увазі тренера. Травми були, це дійсно так, я це не приховую. Але я бачив ставлення до себе. Я не відчував підтримки. Ти відчуваєш ставлення до себе і розумієш, що не зможеш грати в цій команді", – розповів Кулач в коментарі Футбол Time.

Нагадаємо, Владислав приєднався до Динамо влітку 2021 року, проте через травми з того часу зіграв 7 матчів та забив 1 гол. 25 січня Кулач офіційно покинув Київ, ставши гравцем азербайджанської Зіри.

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