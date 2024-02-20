Іспанський Депортіво, який останні роки переживав серйозну кризу, знову рветься до слави. Клуб з Ла-Коруньї йде третім у третьому за силою дивізіоні і має чудові шанси піднятись у Сегунду.

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Одним з лідерів і рушіїв нинішнього Депортіво є екс-форвард Карпат і Динамо Лукас Перес, який у поточному сезоні у 24-х матчах встиг забити за команду 8 голів і віддати 12 асистів.

Його м'яч у ворота Тарасона (4:1) в останньому турі став 50-м у футболці Депортіво (за весь період перебування в команді). Як наслідок, 35-річний форвард потрапив до елітарного клубу "топ-20 найкращих бомбардирів" в історії галісійців.

За повідомленням Marca, Перес відтепер ділить 19/20 сходинки з бразильцем Джалміньєю, який виступав за команду з 1997 по 2004 роки. До слова, лідером Депортіво за цим показником залишається Дієго Трістан, який забив 110 голів у 254 матчах.

Нагадаємо, Перес розпочинав у мадридському Атлетіко. Встиг пограти за Райо Вальєкано, Карпати, Динамо (дубль), ПАОК, Депортіво (2014-2016), Арсенал, Депортіво (2017-2018), Вест Хем, Алавес, Ельче, Кадіс і знову Депортіво (з 1 січня 2023-го і до тепер).

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