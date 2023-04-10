Екс-форвард Динамо геніальним фінтом створив "золотий" гол, дитина за 60 мільйонів долучилася до погрому в фіналі
Палмейрас легко відіграв відставання після поразки в першому матчі проти Агуа-Санті.
Фінал чемпіонату Пауліста, другий матч
Палмейрас – Агуа-Санта – 4:0 (перший матч – 1:2)
Голи: Габріель Меніно, 15, 27, Ендрік, 34, Лопес, 73
Виявилося, що результат першої зустрічі між командами був лише способом підігріти інтригу в протистоянні. Друга серія фіналу для Агуа-Санти фактично завершилася ще в першому таймі. Палмейрас відвантажив супернику три "сухих" м'ячі, а після перерви додав іще один. "Зелені" здобули свій 25-й трофей переможців чемпіонату Пауліста.
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До слова, переможний гол двоматчевого протистояння створив колишній гравець Динамо. Дуду на фланзі познущався з опонента і виконав точний навіс на Габріеля Меніно. Також слід відзначити, що в обох фінальних матчах забив 16-річний Ендрік, за майбутній трансфер якого Реал погодився виплатити 60 мільйонів євро.