Фінал чемпіонату Пауліста, другий матч

Палмейрас – Агуа-Санта – 4:0 (перший матч – 1:2)

Голи: Габріель Меніно, 15, 27, Ендрік, 34, Лопес, 73

Виявилося, що результат першої зустрічі між командами був лише способом підігріти інтригу в протистоянні. Друга серія фіналу для Агуа-Санти фактично завершилася ще в першому таймі. Палмейрас відвантажив супернику три "сухих" м'ячі, а після перерви додав іще один. "Зелені" здобули свій 25-й трофей переможців чемпіонату Пауліста.

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До слова, переможний гол двоматчевого протистояння створив колишній гравець Динамо. Дуду на фланзі познущався з опонента і виконав точний навіс на Габріеля Меніно. Також слід відзначити, що в обох фінальних матчах забив 16-річний Ендрік, за майбутній трансфер якого Реал погодився виплатити 60 мільйонів євро.

QUE GOLAÇO!



Dudu ENTORTA o zagueiro e cruza para Gabriel Menino ampliar para o Palmeiras na decisão contra o Água Santa. Confira, pelas lentes da Pan, a PINTURA alviverde!



Palmeiras 2x0 Água Santa pic.twitter.com/IZAXIAhS34 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) April 9, 2023