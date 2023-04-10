Экс-форвард Динамо гениальным финтом создал "золотой" гол, ребенок за 60 миллионов поспособствовал погрому в финале
Палмейрас легко отыграл отставание после поражения в первом матче против Агуа-Санты.
Финал чемпионата Паулиста, второй матч
Палмейрас – Агуа-Санта – 4:0 (первый матч – 1:2)
Голы: Габриэль Менино, 15, 27, Эндрик, 34, Лопес, 73
Оказалось, что результат первой встречи между командами являлся лишь способом подогреть интригу в противостоянии. Вторая серия финала для Агуа-Санты фактически завершилась еще в первом тайме. Палмейрас отгрузил сопернику три "сухих" мяча, а после перерыва добавил еще один. "Зеленые" завоевали свой 25-й трофей победителей чемпионата Паулиста.
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К слову, победный гол двухматчевого противостояния создал бывший игрок Динамо. Дуду на фланге поиздевался над оппонентом и исполнил точный навес на Габриэля Менино. Также следует отметить, что в обоих финальных матчах забил 16-летний Эндрик, за трансфер которого Реал согласился выплатить 60 миллионов евро.