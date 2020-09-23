"Я щасливий, що підписав контракт з Коньяспором. Було приємно відчувати, що до мене проявляють такий великий інтерес.

Кравець офіційно повернувся в Туреччину

Я буду показувати свої найкращі якості заради Коньяспора", – написав Артем Кравець у своєму Instagram.

Нагадаємо, українець несподівано покинув Динамо, пробувши у команді лише місяць, та опісля підписав контракт з Коньяспором на два роки. До слова, Артем вже виступав у Туреччині за Кайсеріспор, у складі якого в сезоні 2019/20 провів 22 поєдинки та відзначився 9 голами.

Гент проти Динамо: від колиски футболу Бельгії і перемоги над Пеле до ганьби з Реалом та міцних зв'язків з Україною