Кравець прокоментував свій перехід у Коньяспор
Новоспечений форвард Коньяспора Артем Кравець поділився емоціями від повернення в Туреччину.
"Я щасливий, що підписав контракт з Коньяспором. Було приємно відчувати, що до мене проявляють такий великий інтерес.
Кравець офіційно повернувся в Туреччину
Я буду показувати свої найкращі якості заради Коньяспора", – написав Артем Кравець у своєму Instagram.
Нагадаємо, українець несподівано покинув Динамо, пробувши у команді лише місяць, та опісля підписав контракт з Коньяспором на два роки. До слова, Артем вже виступав у Туреччині за Кайсеріспор, у складі якого в сезоні 2019/20 провів 22 поєдинки та відзначився 9 голами.
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