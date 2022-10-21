"Моє серце розривається, коли я бачу кадри із центру Києва. Там я провів багато часу у Шахтарі. Не розумію, як це все можна вирішити, але це необхідно вирішити, бо український народ заслуговує на світ, щоб продовжувати свій шлях.

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Те, що "гірники" роблять зараз у Лізі чемпіонів з українцями у складі, показує якість роботи клубу. Це дає привід гордості. Знаю, що коли все повернеться назад, Шахтар знову стане тією командою, якою був раніше", – поділився Боту в коментарі Maisfutebol.

Нагадаємо, португалець працював у Шахтарі з червня 2018 року, але взимку 2021-го покинув посаду, після чого перебрався до грецького ПАОКа.

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