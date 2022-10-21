"Мое сердце разрывается, когда я вижу кадры из центра Киева. Там я провел много времени в Шахтере. Не понимаю, как это все можно решить, но это необходимо решить, потому что украинский народ заслуживает мира, чтобы продолжать свой путь.

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То, что "горняки" делают сейчас в Лиге чемпионов с украинцами в составе, показывает качество работы клуба. Это дает повод для гордости. Знаю, что когда все вернется назад, Шахтер снова станет той командой, какой был раньше", – поделился Боту в комментарии Maisfutebol.

Напомним, португалец работал в Шахтере с июня 2018 года, но зимой 2021-го покинул пост, после чего перебрался в греческий ПАОК.

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