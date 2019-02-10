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Віаллі може стати президентом Сампдорії

14:33 179 Читать на русском
Віаллі може стати президентом Сампдорії
Джанлука Віаллі / BBC Sport

Екс-нападник Ювентуса та Челсі Джанлука Віаллі може стати президентом генуезької Сампдорії.

Президент Сампдорії Массімо Ферреро розглядає можливість продажу клубу за 100 млн євро, повідомляє goal.com.

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За інформацією джерела, новим президентом може стати легенда італійського футболу Джанлука Віаллі. В статусі футболіста колишній форвард вигравав з Сампдорією Серію А та Кубок володарів Кубків, також тріумфував у Лізі чемпіонів з Ювентусом і ще раз виграв Кубок володарів Кубків з Челсі.

Щоправда, Віаллі може отримати запрошення від італійської Федерації футболу стати помічником Роберто Манчіні в національній збірній.

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Теги
Італія Челсі Челсі Ювентус Ювентус Сампдорія Сампдорія Джанлука Віаллі Джанлука Віаллі Массімо Ферреро
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