toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Екс-динамівця Ескобара вигнали з колумбійського клубу через пиятику

21 жовтня 14:32 1215 Читать на русском
Екс-динамівця Ескобара вигнали з колумбійського клубу через пиятику
Андрес Ескобар

Колишнього нападника Динамо Андреса Ескобара вигнали з колумбійського Депортіво через неспортивну поведінку.

Андрес Ескобар не потрапив у заявку на один з матчів чемпіонату Колумбії, що дуже засмутило екс-динамівця. Після гри нападник пішов у клуб з невідомою жінкою.

Екс-нападник Динамо Верпаковскіс стане спортивним директором латвійського РФШ, – ЗМІ

Наступного дня Ескобар прийшов на тренування, але був не в стані тренуватись. 27-річного форварда відправили у підтрибунне приміщення, де він одразу ж заснув.

Тести показали, що футболіст знаходився напідпитку. Оскільки Ескобар не хотів розривати контракт за обопільною згодою, Депортіво зробило це в односторонньому порядку, повідомляє Динамоманія з посиланням на Еlpais.com.co.

Бангура звинуватили у шахрайстві – екс-гравець Динамо оштрафований на серйозну суму

Нагадаємо, Ескобар належав київському Динамо з 2011 по 2018 рік. За киян нападник провів 18 хвилин, весь інший час був в орендах.

Теги
Динамо Динамо Світ Андрес Ескобар Андрес Ескобар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
51
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук