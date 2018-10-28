Екс-динамівця Ескобара вигнали з колумбійського клубу через пиятику

Колишнього нападника Динамо Андреса Ескобара вигнали з колумбійського Депортіво через неспортивну поведінку.

Андрес Ескобар не потрапив у заявку на один з матчів чемпіонату Колумбії, що дуже засмутило екс-динамівця. Після гри нападник пішов у клуб з невідомою жінкою.

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Наступного дня Ескобар прийшов на тренування, але був не в стані тренуватись. 27-річного форварда відправили у підтрибунне приміщення, де він одразу ж заснув.

Тести показали, що футболіст знаходився напідпитку. Оскільки Ескобар не хотів розривати контракт за обопільною згодою, Депортіво зробило це в односторонньому порядку, повідомляє Динамоманія з посиланням на Еlpais.com.co.

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Нагадаємо, Ескобар належав київському Динамо з 2011 по 2018 рік. За киян нападник провів 18 хвилин, весь інший час був в орендах.