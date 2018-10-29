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Экс-динамовца Эскобара выгнали из колумбийского клуба из-за пьянства

21 октября 14:36 109 Читати українською
Экс-динамовца Эскобара выгнали из колумбийского клуба из-за пьянства
Андрес Эскобар

Бывшего нападающего Динамо Андреса Эскобара выгнали из колумбийского Депортиво из-за неспортивного поведения.

Андрес Эскобар не попал в заявку на один из матчей чемпионата Колумбии, что очень расстроило экс-динамовца. После игры нападающий ушел в клуб с неизвестной женщиной.

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На следующий день Эскобар пришел на тренировку, но был не в состоянии тренироваться. 27-летнего форварда отправили в подтрибунное помещение, где он сразу же уснул.

Тесты показали, что футболист находился в нетрезвом состоянии. Поскольку Эскобар не хотел разрывать контракт по обоюдному согласию, Депортиво сделало это в одностороннем порядке, сообщает Динамомания со ссылкой на Еlpais.com.co.

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Напомним, Эскобар принадлежал киевскому Динамо с 2011 по 2018 год. За киевлян нападающий провел 18 минут, все остальное время был в аренде.

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Мир Динамо Киев Динамо Киев Андрес Эскобар Андрес Эскобар
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