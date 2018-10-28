Екс-нападник Динамо Верпаковскіс стане спортивним директором латвійського РФШ, – ЗМІ

Колишній гравець Динамо Маріс Верпаковскіс стане директором клубу з вищого дивізіону Латвії РФШ.

Наразі Верпаковскіс займає посаду спортивного директора Лієпаї, але невдовзі поміняє клуб, прийшовши на аналогічну посаду у латвійський РФШ, повідомляє Football.ua.

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Нагадаємо, латвієць виступав за Динамо з 2003 по 2011 рік. За киян Верпаковскі провів 74 матчі в усіх турнірах та відзначився 20 голами. Екс-нападник вигравав чемпіонат Укарїни сезону 2003/04, а також двічі піднімав над головою кубок України.

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Зазначимо, латвієць "повісив бутси на цвях" в 2015 році. Останнім клубом Маріса був Лієпаї, де він і починав кар'єру футболіста.