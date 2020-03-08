Екс-динамівець Яценко: І в номерах пиво пили, і під витяжкою курили, і крапельниці ставили – це нормально у спорті

Екс-захисник Динамо та збірної України Олександр Яценко пригадав свої буремні часи у великому футболі.

"Були ситуації, коли футболісти гульбанили до ранку дуже серйозно, приходили напівп'яні, комусь крапельниці навіть ставили... Були різні випадки. Не без цього, хоча дехто розповідає, що це не так. Футболісти і спортсмени – такі ж люди, які мають слабкості.

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Просто уболівальникам здається, що якщо ти в футболі отримуєш великі гроші – ти не маєш права цього робити. Згоден, напевно, не маєш, якщо публічно, щоб тебе зняли на відео і виклали в мережу.

Але це такі ж люди: і в номерах пиво пили на зборах, і на балконі чи туалеті під витяжкою курили, щоб не було запаху. Нормальна ситуація в спорті, багато хто цим грішив", – пригадав Яценко в інтерв’ю Stargorod Sport.

Нагадаємо, Яценко – вихованець Динамо. У 2006 році став срібним призером Євро у складі молодіжної збірної України. У складі національної команди їздив на ЧС-2006, але на поле не виходив. Всього за національну збірну провів 1 поєдинок.

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