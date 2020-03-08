Экс-динамовец Яценко: И в номерах пиво пили, и под вытяжкой курили, и капельницы ставили – это нормально в спорте

Экс-защитник Динамо и сборной Украины Александр Яценко вспомнил бурные времена в большом футболе.

"Были ситуации, когда футболисты гульбанилы до утра очень серьезно, приходили полупьяные, кому-то капельницы даже ставили... Были разные случаи. Не без этого, хотя некоторые рассказывает, что это не так. Футболисты и спортсмены – такие же люди, имеют слабости.

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Просто болельщикам кажется, что если ты в футболе получаешь большие деньги – ты не имеешь права этого делать. Согласен, наверное, не имеешь, если публично, чтобы тебя сняли на видео и выложили в сеть.

Но это такие же люди: и в номерах пиво пили на сборах, и на балконе или туалете под вытяжкой курили, чтобы не было запаха. Нормальная ситуация в спорте, многие этим грешили", – вспомнил Яценко в интервью Stargorod Sport.

Напомним, Яценко – воспитанник Динамо. В 2006 году стал серебряным призером Евро в составе молодежной сборной Украины. В составе национальной команды ездил на ЧМ-2006, но на поле не выходил. Всего за национальную сборную провел 1 поединок.

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