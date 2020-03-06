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"Гравці з чемпіонату Росії могли б допомогти збірній України", – екс-динамівець став на захист Ракицького

19:35 1172 Читать на русском
"Гравці з чемпіонату Росії могли б допомогти збірній України", – екс-динамівець став на захист Ракицького
Ярослав Ракицький / УАФ

Колишній захисник Динамо та збірної України Олександр Яценко розповів про своє ставлення до вітчизняних футболістів, що виступають у Росії.

"Кожен має власну думку, адже ми всі – громадяни України. Всі хочуть, щоб у нас було добре життя, не було війни, були хороші дороги та економіка. Коли мене питають про політику, я стараюся нічого не говорити. Я хочу, щоб у нашій країні було прекрасне життя, спорт розвивався, на сході не гинули люди, а Крим повернувся у склад України. Щоб ми повернулися в ту країну, яка була, грубо кажучи, 5 років тому.

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Чи страждає збірна України через невиклик футболістів з чемпіонату Росії? Думаю, що гравці, які грають у Росії, могли б допомогти збірній України. Але включилася політика. Багато наших керівників футболу кажуть, що спорт і футбол – поза політикою. Але, як показує ситуація – політика відіграє велику роль.

Всі пишуть, що там гроші – тут менше, там більше. Але кар'єра футболіста така, що завтра ти можеш отримати важку травму і закінчити з футболом. Якщо не заробив собі на квартиру, автомобіль, не відклав щось собі на майбутнє, ось закінчилася кар'єра – чим займатися?

Ясна річ, що вони поїхали в Росію. Це країна, з якою зараз ми воюємо і так далі і тому подібне, політичні моменти. Але хлопці ж українці. Наприклад, Ракицький переїхав, коли вже була ситуація на сході, Кулаков, по-моєму, ще раніше. Але вони ж не винні, що так сталося. Не вони ж винні у тому, що відбувається.

При цьому, якщо вони якісні футболісти, а їх не викликають через політику – це одне. А якщо вони слабкі футболісти, і їх не викликають – це вже інше", – розповів Яценко в ефірі Stargorod Sport.

Зауважимо, Яценко, який є вихованцем Динамо, став срібним призером Євро-2006 у складі молодіжної збірної України. У складі національної команди їздив на ЧС-2006, але на поле не виходив. Всього за національну збірну провів 1 поєдинок.

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Теги
Росія Збірна України Олександр Яценко Олександр Яценко Українці за кордоном Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Денис Кулаков Денис Кулаков
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